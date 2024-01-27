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Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu

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Ankara'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen araç parçalarını piyasaya süren 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi.

ANKARA'da yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç parçalarını piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda; yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini saptadı. Tespit edilen kişilere yönelik, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet lükb marka otomobil, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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