Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheliye gözaltı
Başkentteki bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üreten firmaya yapılan operasyonda 42 milyon lira değerinde 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Emniyet ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonucu firmaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değerinin 42 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın, Ankara'da bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
