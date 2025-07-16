Ankara'da Jandarmadan Elektronik Sigara Operasyonu
Ankara'da jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta toplam 1275 elektronik sigara ele geçirdi. Şırnak'tan gelen aracın şoförü S.E. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 1275 elektronik sigara ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, alınan istihbarat sonucu şüpheli S.E. idaresindeki 01 AYZ 172 plakalı aracın 14 Temmuz günü Şırnak'tan Ankara'ya geldiğini belirledi.
Başkentte durdurulan araçta ekiplerce yapılan aramalarda, 1275 elektronik sigaraya el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli araç şoförü S.E, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel