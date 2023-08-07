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Ankara'da Jandarma Operasyonunda 298 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde yaptıkları operasyonda 298 kök kenevir bitkisi ve 3 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 298 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir bilgi üzerine Gölbaşı ilçesi Emirler Mahallesi'nde yaptıkları aramada 298 kök kenevir bitkisi ve 3 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kenevir Ankara Güncel Haberler

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