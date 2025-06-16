Ankara'da İzinsiz Filistin Eylemi: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKARA'da izinsiz düzenlenen Filistin'e destek eyleminde polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 12 Haziran akşamı Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede toplanarak izinsiz gösteri yapan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan ve ellerindeki flamaların sopalarıyla polise saldıran gruba müdahale edildi. Olayla ilgili E.T. (24), H.G. (62), S.T. (20), M.A.A. (20), N.T. (20) ve A.O. (22), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.