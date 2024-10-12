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Ankara'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Başlıyor

Ankara'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Başlıyor
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Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı', 14 Ekim'de Ankara'da açılacak. Fuar, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen çeşitli ürünleri sergileyerek ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor.

ANKARA'da, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı', 14 Ekim'de başlayacak.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı', 14 Ekim'de açılacak. Ankara Millet Bahçesi Konser Alanı'nda yapılacak fuarda, farklı ceza infaz kurumu bünyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünler sergilenip, satılacak. Fuarda 124 farklı iş yurdu müdürlüğünde üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunulacak. Bu yıl 5'incisi düzenlenecek fuar, yörelere özel ürünlerle farklı il ve ilçelerin tanıtımına da katkı sağlayacak.

İşbaşı mesleki eğitim kapsamında iş yurdu atölyelerinde birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitim çalışmaları sonucunda üretilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adalet Bakanlığı Ekonomi Güncel Ankara Hukuk Yaşam

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