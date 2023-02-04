Ankara'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İSVEÇ'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan Arap Topluluğu Birliği Ankara İl Başkanlığı üyeleri, basın açıklaması yaparak, bu ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin bulunduğu caddede toplanan kalabalık, 'Kur'an-ı Kerim'e dokunma', İsveç'i lanetliyoruz', 'Özgürlük değil, barbarlık' yazılı pankartlarla protestoda bulundu. Arap Topluluğu Ankara İl Başkanı Abdurrahman Firas, İsveç hükumetinin izin vermesiyle Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin, tüm insani ve uluslararası örf ve anlayışlara aykırı olduğuna dikkat çekti. Firas, "Böyle bir kabahat özgürlük ve demokrasi ilkelerine de aykırıdır. Bir milyardan fazla Müslüman insana zarar vermek ve düşman edinmekten başka bir gayesi yoktur" dedi.Grup, açıklamanın ardından dağıldı.