Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Güncel Haberler

Ankara'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İSVEÇ'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan Arap Topluluğu Birliği Ankara İl Başkanlığı üyeleri, basın açıklaması yaparak, bu ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

İSVEÇ'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan Arap Topluluğu Birliği Ankara İl Başkanlığı üyeleri, basın açıklaması yaparak, bu ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin bulunduğu caddede toplanan kalabalık, 'Kur'an-ı Kerim'e dokunma', İsveç'i lanetliyoruz', 'Özgürlük değil, barbarlık' yazılı pankartlarla protestoda bulundu. Arap Topluluğu Ankara İl Başkanı Abdurrahman Firas, İsveç hükumetinin izin vermesiyle Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin, tüm insani ve uluslararası örf ve anlayışlara aykırı olduğuna dikkat çekti. Firas, "Böyle bir kabahat özgürlük ve demokrasi ilkelerine de aykırıdır. Bir milyardan fazla Müslüman insana zarar vermek ve düşman edinmekten başka bir gayesi yoktur" dedi.Grup, açıklamanın ardından dağıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title