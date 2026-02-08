Ankara'da istinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi /Haber eklendi

Haberler

Ankara'da istinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi

Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da istinat duvarı çöktü, 4 apartman tahliye edildi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü; bölgedeki 4 apartman tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde Gölbaşı'na bağlı Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. 886'ncı Sokak üzerindeki 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın parçaları, bitişiğindeki 4 katlı binanın bahçesine düştü. Gürültüyle dışarıya çıkan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından hasar oluşan bina ile diğer 3 apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri ise yakınlarının yanına yerleşti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
