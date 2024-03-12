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Ankara'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

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Ankara'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte lise öğrencileri, mehteran takımının marşları eşliğinde Türk bayrağı taşıdı. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek gençlere güvendiğini ifade etti.

Ankara'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'nda düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri, mehteran takımının marşları eşliğinde Türk bayrağı taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, bugün büyük bir onur ve güvenle İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Gençlere güvendiğini kaydeden Ersoy, "O günlerden bugünleri gören dedemiz Mehmet Akif Ersoy, bunca sene sonra bile gümbür gümbür sesini bize duyuruyor. Biz de öyle olacağız, onun gibi asla pes etmeyeceğiz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Allah'a dayan sa'ye sarıl" sözünü hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün çok önemli. Onun yazıldığı yerdeyiz ve onun ruhunu içimizde hissediyoruz. Mehmet Akif, çok kısa olan ömrüne çok şey sığdırmıştır. Biz de onun gibi çalışacağız, onun yolundan gideceğiz, Allah'a inanacağız ve bu yoldan dönmeyeceğiz. İstiklal Marşı'nı kitabına almadı, çünkü askerine milletine hediye etti. 'Artık o benim değil, asil milletimindir, askerimindir' dedi."

Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı'nın da yer aldığı etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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