Ankara'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösteren Gruba Polis Müdahalesi

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Ankara'da düzenlenen eyleme polis müdahele etti, 6 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için Ankara'da bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 6 kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Yüksel Caddesinde düzenlenen eylemde 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada gözaltına alınan 6 kişinin emniyette ifade işlemlerinin başlandığı ve yarın adliyeye sevk edilecekleri aktarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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