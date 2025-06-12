Ankara'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösteren Gruba Polis Müdahalesi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Ankara'da düzenlenen eyleme polis müdahele etti, 6 kişi gözaltına alındı.
(ANKARA) - İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için Ankara'da bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 6 kişi gözaltına alındı.
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Yüksel Caddesinde düzenlenen eylemde 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada gözaltına alınan 6 kişinin emniyette ifade işlemlerinin başlandığı ve yarın adliyeye sevk edilecekleri aktarıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel