Ankara'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösteren Gruba Polis Müdahalesi

(ANKARA) - İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için Ankara'da bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 6 kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Yüksel Caddesinde düzenlenen eylemde 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada gözaltına alınan 6 kişinin emniyette ifade işlemlerinin başlandığı ve yarın adliyeye sevk edilecekleri aktarıldı.