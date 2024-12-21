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Ankara'da İsrail'in Saldırılarına Protesto Yürüyüşü

Ankara'da İsrail'in Saldırılarına Protesto Yürüyüşü
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Kocatepe Camisi'nden başlayan eylemde, terör devleti olarak nitelendirilen İsrail'e karşı sloganlar atıldı ve mazlum coğrafyaların zalimlerinden hesap sorulacağı vurgulandı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Platform üyeleri, Kocatepe Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından cami avlusunda toplandı.

Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçen grup, İsrail aleyhinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup adına konuşan platform üyesi Ahmet Salih Güllü, Filistin'de 441 gündür çocukların, kadınların öldürüldüğüne dikkati çekti. Güllü, "Düşman olarak nitelendirdiğimiz terör devleti, sadece Filistinlilerin düşmanı değil, tüm dünyanın ve insanlığın düşmanıdır." dedi.

Mazlum coğrafyalardaki zalimlerden hesap sorulana kadar susmayacaklarını vurgulayan Güllü, şunları kaydetti:

"Zalim Esed nasıl gittiyse, zalim Netenyahu da öyle gidecektir. Zulüm asla payidar olamaz. Zira ayette denildiği üzere, 'Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz, batıl yok olmaya mahkumdur.' Tarih bize göstermiştir ki Halep'e, Hama'ya, Humus'a, Şam'a gelen özgürlük, Gazze'ye, Kudüs'e gelecek özgürlüğün habercisidir. Tarihte Şam'ın fethinden sonra gelen fetih, Kudüs fethidir. Dün Emevi Camisi'nde özgürce kıldığımız namaz, Allah'ın yardımı ve izniyle yarın Mescid-i Aksa'da kılınacaktır."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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