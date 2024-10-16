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Ankara'da İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara'da İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
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İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 30'dan fazla ülkenin istatistik kurumlarının temsilcilerinin katıldığı 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı Türkiye İstatistik Kurumu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi. Toplantıda sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve resmi istatistiklerde yenilikçi tekniklerin benimsenmesi konuları ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom) dün ve bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SESRIC) düzenlenen toplantı kapsamındaki etkinliklere, başta TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve kurum temsilcileri olmak üzere 30'dan fazla ülkenin ulusal istatistik kurum başkanları katıldı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası (UN TECHNOLOGY), 21. Yüzyıl İstatistikte Kalkınma Ortaklığı (PARIS21), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Bankası (WORLD BANK) gibi kuruluşların temsilcileri de toplantıya katılım sağladı.

15-16 Ekim'de gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında TÜİK uzmanları tarafından "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri: SDG 2 (sıfır açlık) göstergelerinin izlenmesi ve raporlanması, sosyal korumada kapsayıcı veri toplama, yeni veri kaynakları ve teknolojileri için etik, makine öğrenimi ve yapay zekanın resmi istatistiklerde benimsenmesi, 2020 dünya nüfus ve konut sayımı programı turu: Öğrenilen dersler ve ileriye dönük yol" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel

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