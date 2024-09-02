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Ankara'da İskele Çöktü: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin çökmesi sonucu dış cephe mantolaması yapan 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin çökmesi sonucu dış cephe mantolaması yapan 3 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Törekent Mahallesi'nde bir sitenin apartman inşaatının 12. katında dış cephe mantolaması yapan kardeşler Çetin Buru (39) ile Volkan Buru (34) ve kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) bulundukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Volkan ve Çetin Buru adlı kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan Buru ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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