Ankara'da işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobil ve kamyonet çarpıştı 6 yaralı

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde içerisinde, ilaç firması işçilerinin taşındığı servis minibüsünün otomobil ve kamyonetle çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı istikametinde meydana geldi. İlaç firması işçilerinin taşındığı Hacı K. yönetimindeki 06 DIY 014 plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen Hakan B.'nin kullandığı 34 CCK 117 plakalı otomobil ve Tuncay T. yönetimindeki 06 CES 087 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs metrelerce savrularak yan yatarken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada B.A., H.D., B.V., Ş.S., Y.Ö ve minibüsün sürücüsü Hacı K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)