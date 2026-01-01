Haberler

Ankara'da iş yeri sahiplerini silahla tehdit ettiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Ankara'da iş yeri sahiplerinden zorla para istemek ve tehdit içeren notlarla korkutmak suçlamasıyla dört zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri, örgütlü suç çetesi olarak bilinen şüphelilerin evlerinde ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirdi.

Başkentte iş yeri sahiplerine yönelik "nitelikli yağma", "silahlı tehdit", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarını işledikleri şüphesiyle 4 zanlı tutuklandı.

Çankaya ilçesindeki iş yeri sahiplerinden yüklü miktarda para isteyip mağdurların ikametlerine tehdit içerikli not kağıdı ile mermi bırakılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, M.G, F.G, F.A, İ.D ve 18 yaş altındaki D.K, "nitelikli yağma", "silahlı tehdit", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarını işledikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.G, F.G, İ.D, ve D.K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

