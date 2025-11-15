Haberler

Ankara'da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent Ankara'da, iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 genç şüpheli, polisin düzenlediği operasyon sonucu tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları parayla alışveriş yaptıkları bir büfe belirlendi.

Başkentte iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde 3 iş yerinden para ve sigara çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüpheliler T.K. (15), H.E. (15), U.G. (15) ve A.Ş'nin (15) çaldıkları parayla bir büfeden alışveriş yaptıkları belirlendi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı

Midye ve kumpir faciasında beklenen rapor çıktı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
Midye ve kumpirden zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun ön otopsi raporu çıktı

Midye ve kumpir faciasında beklenen rapor çıktı
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı

Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.