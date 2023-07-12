Ankara'da iş yeri önünde silahlı saldırı: 5 tutuklama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yeri önünde gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili operasyonda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Suç örgütü lideri ve talimatları veren şüphelilerin yurt dışında olduğu belirtildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yeri önünde gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili Ankara merkezli İstanbul, Aydın, Denizli ve Ordu'da 9 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yurt dışında olan suç örgütü lideri E.Y. ile yine yurt dışında olan ve talimatları yönlendiren M.A.'yla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde gerçekleşen silahlı yaralama olayına ilişkin Ankara merkezli İstanbul, Aydın, Denizli ve Ordu'da 9 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kullandıkları aracı Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde ara sokakta bulurken, olayda kullanılan silah ise Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) yakın bir çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılı olarak bulundu. Düzenlenen operasyonda, olaya karışan 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YURT DIŞINDA

Öte yandan olayın, birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve yurt dışında firari olan E.Y. isimli suç örgütü liderinin talimatları doğrultusunda, yine hakkında arama kaydı olan ve yurt dışında firari bulunan M.A. isimli şüphelinin yönlendirmesiyle; Aydın'dan araç ve silah getiren suç örgütü üyeleri ile İstanbul'dan gelen tetikçilerin gerçekleştirdikleri tespit edildi.