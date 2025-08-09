Ankara'da İş Mikseri Otomobile Çarptı: 6 Yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken devrilen iş mikserinin otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken devrilen iş mikserinin otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bağlıca kavşağından çevre yolu istikametine doğru seyreden 06 EJA 157 plakalı iş mikserinin sürücüsü kontrolünü kaybederek 72 DD 085 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Ulaşımda aksama yaşanan yol bir süre sonra tek şeritten trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
