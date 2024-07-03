Üye Girişi
Haberler

Ankara'da İş İnsanı Silahlı Saldırı Sonucu Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da iş insanı Nihat Karaaslan, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

ANKARA'da iş insanı Nihat Karaaslan (60), evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Nihat Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin altında bulunan markete alışveriş yapmak için gireceği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ve markette çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Saldırı markette panik ve korkuya neden olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Karaaslan, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken, çalışmalar sürüyor.

'SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ'

Karaaslan'ın avukatı Hüseyin Çıvkın, müvekkilinin kimliği bilinmeyen bir kişinin saldırısı sonucu yaralandığını belirterek, "Hastanede tedavisi sürüyor. Ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Diğer 2 kişinin durumu iyi. Daha önceden de yine ofisinin etrafında şüpheli şahısların olduğu birçok olay yaşandı. Bunlar emniyet ve adli birimlere intikal etti. Müvekkilim olaylarla ilgili sorumlu olabileceğini düşündüğü kişileri de adli makamlara intikal ettirmesine rağmen bu şahıslar hakkında da herhangi bir işlem şu ana kadar olmadı. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Çıvkın, şu an Karaaslan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Olayla ilgili emniyetle iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olayın aydınlatılmasını ümit ediyoruz. Olayı gerçekleştiren şahsın kamera görüntülerinin olduğu tarafımıza bildirildi; fakat yakalanmadığını biliyoruz. Kimliği hakkında herhangi bir bilgi şu ana kadar elimize geçmiş değil. Adli makamların ve emniyetin soruşturmasının sonucunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Bakmadan Geçme

Berlin hava durumu ne 6 Temmuz Cumartesi? Hollanda Türkiye maçı yağmurlu mu? Hollanda Türkiye 6-1 ne zaman oynandı, ne maçıydı? Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRT neden maç yok? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Aslan burcu en çok hangi burçla anlaşamaz? Aslan burcunun karşıt burcu nedir? Kimler aslan burcuyla anlaşamaz ? 3-4 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? 3-4 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Falda denizatı görmek ne anlama gelir? Kahve falında denizatı şeklinin çıkması ne demek? Kahve falında denizatı çıkması aşk hayatını ne yönde etkiler?
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title