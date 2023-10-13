Ankara'da iş insanı Levent Cengiz'in öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Ankara'da iş insanı Levent Cengiz'in 5 yıl önce öldürülmesiyle ilgili şüpheli olan Recep Arıkan, tutuklandı. Arıkan, kasten öldürme suçlamasıyla aranıyordu ve sahte kimlik kullanarak saklanmıştı.

ANKARA'da, iş insanı Levent Cengiz'in (41) 5 yıl önce tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan, daha sonra ise hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla arama kararı çıkarılan Recep Arıkan yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 23 Eylül 2018 tarihinde Çankaya ilçesi Oran Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yakınında Levent Cengiz'i tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil yedek parça alım satım işi yapan Levent Cengiz'i öldürenlerin Recep Arıkan ve Servet Poyraz, olduğunu belirledi. Servet Poyraz, 1 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesi alınan Poyraz, 'cinayet sırasında Arıkan'ın da yanında olduğunu' söyledi.

2 KEZ YAKALANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınan Arıkan, Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 Kasım 2018'de serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Arıkan hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polisler, Arıkan'ı 8 ay sonra, bir evde yakaladı. Arıkan, Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, ikinci kez serbest bırakılma kararına da itiraz etti. Arıkan hakkında bu kez de Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Arıkan, kayıplara karıştı.

SAHTE KİMLİK KULLANIP, KILIK DEĞİŞTİREREK SAKLANMIŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu firari şüpheli Arıkan, bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yıllarca kardeşi ve başka kişiler üzerine olan kimlik kartlarını kullanarak ve fiziki görüntüsünde değişiklik yaparak gizlendiği öğrenildi. Arıkan'ın Ankara'da hurdacılık sektöründe faaliyet gösterdiği, Ostim'de bulunan Yıldız Hurdacılar Sanayi Sitesinde 24 adet iş yerinin sahibi ve ortağı olduğu, Ankara ve Türkiye genelinde bu sektörü elinde tutan bir firma olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DOLANDIRICILIK, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, SUÇ UYDURMA

Arıkan'ın kasten öldürme suçunun yanı sıra dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçları başta olmak üzere birçok suçtan arandığı öğrenildi. Arıkan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.