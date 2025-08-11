Ankara'da İş Görüşmesine Giden Mühendis Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ANKARA'da mühendis Furkan Aygar (29) iş görüşmesine giderken otomobilinin yol temizlik aracına çarptığı kazada hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Aygar yönetimindeki 06 BEY 166 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 68 EF 820 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 JOV 68 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazaya müdahale etti. Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Temizlik aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Mühendis Furkan Aygar'ın dün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için ASELSAN'a gitmek için yola çıktığı bildirildi.Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,