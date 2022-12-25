Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da iş adamı tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Güncel Haberler

Ankara'da iş adamı tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Ankara'da bir iş adamı, restoranda birlikte yemek yediği akademisyen arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü.

Ankara'da bir iş adamı, restoranda birlikte yemek yediği akademisyen arkadaşını silahla başından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen iş adamı Polat A, masada bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile iddiaya göre küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Polat A, ruhsatlı silahıyla Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybetti.

İş adamı, masada bulunanlar ve restoran çalışanlarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden akademisyenin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çankaya Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title