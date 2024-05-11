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Ankara'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçi, düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki site inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki inşaatın 23'üncü katında sıvacı olarak çalışan Hasan Dalgıç (25), henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalgıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çankaya Ankara Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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