Ankara'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki site inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki inşaatın 23'üncü katında sıvacı olarak çalışan Hasan Dalgıç (25), henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dalgıç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.