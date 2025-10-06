Ankara'da İnşaatta Yük Asansörü Faciası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Mamak ilçesinde 15 katlı bir inşaatın 12'nci katında yük asansörünün düşmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, inşaat çalışmaları durduruldu.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.
