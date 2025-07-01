ANKARA'da İnşaat Şantiyesinde İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

ANKARA'da İnşaat Şantiyesinde İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
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ANKARA'nın Mamak ilçesindeki hastane inşaatında, kule vincin yük zincirinden kopan kanca üzerine düşen işçi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da hastane şantiyesinde kule vincin yük zincirinden kopan kancanın üzerine düştüğü işçi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde yapımı devam eden ağız ve diş sağlığı hastanesi şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta konteyner kaldırmak için vince bağlanan yük zincirinin kancası koptu. Kanca, bir işçinin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çengelin altında kalan yabancı uyruklu inşaat çalışanı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şantiyede yaşanan panik anları ve işçinin kurtarılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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