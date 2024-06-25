Ankara'da inşaat kazası davası devam ediyor

Ankara'da 15 Ağustos 2022'de, Merkez Ankara inşaatında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıpların devrilmesi sonucu staj yapan 2 inşaat mühendisliği öğrencisinin öldüğü, 1 stajyerin yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler, tutuksuz sanıklar Emrah Akyol, İnan Yücel, Sinan Kar, Bayram Yüksel ve Alpcan Ergüven ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra taraf avukatlarına söz verdi.

Müşteki avukatları, lekelenmeme hakkının ihlal edilmemesini istediklerini belirterek, inşaatta çalışanların pozisyonlarının değerlendirilmesini ve buna yönelik kusur raporu alınmasını talep etti.

Söz alan maktul Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, eksik evrakların giderilmesini talep ederek, "Ortada cinayet gibi bir kaza var. Biz acı çekerken adaletin yanımızda olmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Müşteki Ege Kırat ve Zeki Öztürk de eksik hususların giderilmesini istedi.

Sanık avukatları ise adli kontrol şartının kaldırılmasını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanık İnan Yücel, bir önceki duruşmada bu durumdan üniversitelerin de sorumlu tutulması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "Üniversiteler çocukları tehlikeli bir staja mecbur bırakıyor. Tecrübesi olmayan öğrencileri gönderdiler. Öncesinde üniversitelerden kimse benim çalıştığım şantiyeye gelip ortamı inceleyerek, 'Burası kusurlu, stajyer çalıştırmazsanız' demedi." ifadelerini kullandı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık Alpcan Ergüven de kazanın yaşandığı anda kendisinin de orada olduğunu belirterek, "Canımı zor kurtardım. Sizden tek ricam artık adli kontrolün kaldırılması. Belki de beraat edeceğiz ama bunun cezasını 1,5 yıldır çekiyoruz." dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da mahkeme heyetinden dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların karakola imza verme şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Bu esnada mağdur avukatı mahkeme başkanının objektiflikten uzaklaştığını ve reddihakim talebinde bulunacağını belirterek, "Hukuku katlettiniz." dedi.

Duruşmaya 8 Ekim'de devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan Merkez Ankara inşaatında saat 16.15 sıralarında çıkan rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş perde kalıpların devrilmesi sonucu, stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde, Emre Çetin'in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Ege Kıratlı'nın ise olaydan yaralı kurtulduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları kaydedildi.

İddianamede, stajyerlere olayın yaşandığı gün bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği ancak bunun yeterli olmadığı aktarıldı.

Olaydan önce Ankara Valiliğince şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldığı buna rağmen stajlarının ilk gününde tehlikeli alanda başlarında sorumlu olmadan bulunmamaları gereken stajyerler Öztürk, Kıratlı ve Çetin'in, sanıkların izni dahilinde, olayın meydana geldiği kata çıktıkları ifade edildi.

Stajyerlerin olayın yaşandığı firmanın çalışma sahası olan ve tehlikeli alan anlamına gelen "kırmızı alan" katına çıktıları ancak sanıkların bu alanda gerekli önlemleri almadığı vurgulanan iddianamede, sanıklar hakkında Öztürk ve Çetin'in ölümüne, Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olmak suretiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.