Ankara'da İnşaat İşçisi Yük Asansörünün Altında Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta çalışan Sezer Uğur, kiremit dolu yük asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaata ait yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesinde bir inşaatta çalışan Sezer Uğur inşaatın yük asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Yenimahalle İlçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Ordulu genç kiremit dolu yük asansörünün altında kalarak hayatını kaybetti. Asansörün henüz düşme sebebi belli olmazken diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Uğur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Sezer Uğur'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.