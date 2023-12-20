Ankara'da inşaat işçisi beton pompasının çarpması sonucu hayatını kaybetti
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaat işçisi, yan yatan beton pompasının kolunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. İnşaat sırasında meydana gelen olayda, beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı ve kol, inşaatta çalışan işçinin başına çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yan yatan beton pompasının kolunun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir inşaatın temel betonu atılırken beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı.
Yan yatan beton pompasının kolu, inşaatta çalışan Fatih Konuk'un (34) başına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Konuk'un cenazesi, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Konuk'un cenazesinin memleketi Samsun'un Çarşamba toprağa verileceği öğrenildi.