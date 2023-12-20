Üye Girişi
Haberler

Ankara'da inşaat işçisi beton pompasının çarpması sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaat işçisi, yan yatan beton pompasının kolunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. İnşaat sırasında meydana gelen olayda, beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı ve kol, inşaatta çalışan işçinin başına çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yan yatan beton pompasının kolunun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir inşaatın temel betonu atılırken beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı.

Yan yatan beton pompasının kolu, inşaatta çalışan Fatih Konuk'un (34) başına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Konuk'un cenazesi, Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Konuk'un cenazesinin memleketi Samsun'un Çarşamba toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Kahramankazan Samsun Ankara İş Kazası Samsun Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title