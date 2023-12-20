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Ankara'da inşaat işçisi beton pompasının çarpması sonucu hayatını kaybetti

20 Aralık 2023 20:24 Güncelleme: 20:26 Abone Ol

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaat işçisi, yan yatan beton pompasının kolunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. İnşaat sırasında meydana gelen olayda, beton pompasının sabitlenen ayakları toprağa battı ve kol, inşaatta çalışan işçinin başına çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.