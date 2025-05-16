Ankara'da İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 14 Yaralı

Ankara'da İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 14 Yaralı
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Ankara'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak kazaya yol açtı. Olayda 14 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 14 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 DV 3425 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ile 1 minibüse çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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