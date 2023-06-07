Ankara'da inşaat işçilerine çarpan araç kaçtı

ANKARA'da, inşaat işçileri Mustafa Değirmenci (38) ve Mesut Karabıyık'a (36), inşaat molozlarını çöpe boşalttıkları sırada hızla gelen bir sürücünün kullandığı otomobil çarpıp kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafenin inşaatında çalışan Mesut Karabıyık ve Mustafa Değirmenci, içerisinde moloz olan çuvalları atmak için çıktı. Bu sırada başka bir araca çarptığı iddia edilen plakası belirsiz otomobil, hızla gelerek inşaat molozlarını döken 2 kişiye çarpıp kaçtı. Karabıyık ve Değirmenci yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatırken, ayağında kırıklar oluşan Mesut Karabıyık, tedavisinin ardından taburcu edildi. Değirmenci'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Öte yandan, kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'AYAKLARIMIZA ARKADAN ÇARPTI'

Tedavisine evinde devam eden Mesut Karabıyık, kazaya ilişkin şunları söyledi:

"Sabah kafede çalışırken çuvalları boşaltmak için arkadaşla dışarıya çıktık. Tam arkamızı dönmeden otomobil çok hızlı bir şekilde geçti. Ayaklarımıza arkadan çarptı. Arkadaşım direkt yere düştü, ben de topallayarak arabanın arkasından baktım ama plakasını alamadım. Sağlık ekipleri gelip bizi hastaneye götürdü. Benim ayağım kırıldı, arkadaşımı da ameliyata aldılar. Şimdi durumu daha iyi." (DHA)