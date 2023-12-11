Ankara'da İnşaat İşçileri 30. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da Keçiören ilçesinde bir inşaatın 30. katında çalışan işçiler, bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANKARA'da çalıştıkları inşaatın 30'uncu katından düşen işçiler H.İ. ve İ.Ö., hayatını kaybetti.

Olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. 34 katlı apartmanın inşaatının dış cephesinde iskele üzerinde çalışan işçiler H.İ ve İ.Ö., bilinmeyen bir nedenle 30'uncu kattan yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıklarından Yaşar Yiğit, "30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.