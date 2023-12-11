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Ankara'da İnşaat İşçileri 30. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir inşaatın 30. katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Görgü tanığına göre işçiler yıldırım hızıyla aşağı düştü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir inşaatın 30. katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Ayvalı Mahallesi'ndeki yapımı devam eden bir inşaatın 30. katında çalışan H.İ. ile İ.Ö. henüz belirlenemeyen sebeple yere düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

"Yıldırım hızıyla aşağı düştüler"

Görgü tanığı Yaşar Yiğit, olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Büyük bir ses duyunca yukarıya baktım. 2 işçinin hızlı bir şekilde yere doğru düştüğünü gördüm. Benim gördüğüm 3 kişiydi ama 2 kişi diyorlar. İkisi de yıldırım hızıyla aşağı düştü. Çok büyük bir gürültü oldu. Yere baktığımda işçilerin yüzüstü yerde yattığını gördüm."

Kaynak: AA / Güncel

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