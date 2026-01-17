Haberler

Ankara'da inşaat işçilerinin kaldığı 3 konteyner yandı

Güncelleme:
Çankaya'daki inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın elektrik kontağından çıktığı belirtilirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

ANKARA'da inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki inşaat alanındaki konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerdeki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. 3 konteyner kullanılmaz hale gelirken, ölen veya yaralananın olmadığı görüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

