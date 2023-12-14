Ankara'da ilk ring metro hattı için imzalar atıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çayyolu (M2)- Sincan Metroları bağlantı hattının 'Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi' ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte raylı sistem ağını genişletecek projelere hız kesmeden devam ediyor. Çayyolu (M2)- Sincan Metroları bağlantı hattının 'Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi' ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen törende imzaları; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve ihaleyi kazanan firmanın başkanı attı. Yavaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Daha önce hazırlanmış hiçbir metro projesi yoktu. Hepsi Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmişti. Bize izin verilen öncelikle Dikimevi Mamak Metrosu Projesi oldu. Bunun proje ihalesine çıkıldı. Kredisi bulundu onaylandı ve inşallah ocak ayı içerisinde başvuran 8 firma içerisinden yapımını biri üstlenecek ve inşallah temel atmaya çalışacağız. Bunun yanında Dikmen Metrosu için proje ihalesi yaptık şu anda devam ediyor."

Keçiören Metrosu'ndan Ovacık semtine uzanan hattın projesinin ihalesinin de yapıldığını hatırlatan Yavaş, "Koru, Yaşamkent ve Koru Bağlıca Proje ihaleleri yapılmıştır. Bu proje ihaleleri bizim seçimden önce tamamlanacaktı fakat bir eksik vardı, Bağlıca'dan Sincan'a uzanan hat aynı zamanda Başkentray hem de hızlı tren entegre olacak şekilde onun da ihalesini bugün imzalıyoruz. İnşallah projeler tamamlandıktan sonra yapımına başlayacağız. Ankara'daki ulaşımı çözmenin toplu ulaşımdan, konforlu ulaşımdan başka hiçbir çaresi yok" diye konuştu.

Havaalanı Metrosu'na dikkati çeken Yavaş, şunları kaydetti:

"Çayyolu Metrosu'nun borcunu bu ay bitiriyoruz. Ulaştırma Bakanlığının yaptığı metronun parasını biz 4,5 yılda ödemiş olacağız. Oysa metro kredileri bildiğiniz gibi uzun vadeli kredilerle yapılır çünkü halka daha fazla yük bindirilmez. Seçimde iş başına geldikten sonra yapılan düzenlemeyle böyle bir kesinti yapıldı. Şimdi de Keçiören Metrosu'ndan gara gelen kısmı da bizden kesmeye başlayacaklar. Aslında metroları biz yapmış oluyoruz. Bu tören vasıtasıyla Ankara halkına şunu söylemek istiyorum; Keçiören Havaalanı Metrosu'nu Çubuk'a kadar uzanacak şekilde 2 yıldır yatırım programına almasına rağmen henüz ihalesine çıkmadı. Biz bir yandan projeleri tamamlarken var olan projeyi de bir an evvel yapmasını diliyorum. Dünyada hiçbir başkentte havaalanından kente gelişte toplu ulaşım raylı sistem var, sadece Ankara'da yok. Bu da bizi oldukça üzüyor."

Yapımına başlanacak bağlantı hattı projesi ile ilgili bilgi veren EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise şu açıklamalarda bulundu:

"Kızılay Çayyolu Metrosu'nun son hattı olan Koru İstasyonu'ndan sonra Yaşamkent ve Bağlıca yönlerine uzatılması konusunda bir proje çalışması yürütmekteyiz. 5 istasyondan oluşan bu hattın 'Uygulamaya Esas Kesin Proje'lerini 2024 yılının Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. Çayyolu-Sincan Metroları bağlantı hattının proje yapımı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Yatırım Programı'nda yer aldığından Bağlıca'da sonlanan hattın Sincan Metrosu'na uzatılmasına ilişkin projenin de bütünlük açısından Belediyemizce yapılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından talep edilmiştir. Bakanlığın 18 Nisan 2023 tarihli izin yazısı sonrasında çıkılan proje ihalesini kazanan yüklenici firma PROTA Mühendislik ile bugün sözleşmeyi imzalıyoruz. 5 istasyondan oluşan bu hattın yapılmasıyla, bölgede yaşayan yoğun nüfusun hareketlilik ihtiyacı, sistem kapasitesi ve hizmet konforu yüksek raylı sistemlerle karşılanmış ayrıca raylı sistem hattımızın kuzey-güney aksındaki entegrasyonu da tamamlanmış olacaktır. Bu hat, 70 dakika süren Çayyolu ve Sincan hatları arasındaki yolculuk süresini 25 dakikaya düşüreceği gibi YHT ve Başkentray hatlarıyla da entegrasyonunu sağlayacaktır. Projenin bir yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir. Başkentimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

10 kilometre uzunluğunda 5 istasyondan oluşuyor

Proje çalışmasına başlanacak Çayyolu (M2)- Sincan Birleşim Hattı 10 kilometre uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşuyor. Bu hat ile Çayyolu- Sincan hatları arasındaki geçiş süresi kısalacağı gibi Başkentray ve YHT hatlarıyla da entegrasyonu sağlanacak.