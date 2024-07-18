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Ankara'da İklim Değişikliği ve Çevre Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Anadolu Ajansı öncülüğünde hazırlanan 'Yeşil Hattımız: Çevre' isimli fotoğraf sergisi, Ankara'da açıldı. Sergi, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde İspanyol EFE haber ajansı, İtalyan ANSA ajansı ve Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) katkılarıyla hazırlanan ve iklim değişikliği ile çevre konularını ele alan "Yeşil Hattımız: Çevre" isimli fotoğraf sergisi, başkent Ankara'da açıldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, AMNA Genel Müdürü Aimilios Perdikaris, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Karagöz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok sayıda bölgede orman yangınlarıyla başa çıkmak için acil adımlar atmak zorunda kalındığını vurguladı.

Uzmanların yangın ve felaketlerin ekosistemde kalıcı hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Karagöz, "Ekosistemdeki bu kalıcı tahribat, insan sağlığı ve insan geleceği üzerindeki etkilerini de göstermiştir. "dedi.

Karagöz, serginin amacının da dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği ve çevre sorunlarını vurgulamak olduğuna işaret ederek, iklim meselesinin yalnızca gazetecilerin sorumluluğu olmadığını belirtti.

AA'nın "Yeşil Hat" birimini 2022'de hayata geçirdiğini kaydeden Karagöz, bu birimin açılmasındaki hedefler konusunda bilgi verdi. Karagöz, AA tarafından Ekim 2022'de "AA Çevre Forumu"nun düzenlendiğini, foruma iklim ve çevre alanında uluslararası isimlerin katıldığını hatırlattı.

Çevre ve iklim gazeteciliği

Forumda, Akdeniz'deki ormanların korunması konusunda medya ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ANSA, AMNA ve EFE ile ortak bildiri yayımlandığını kaydeden Karagöz, sergide de son yıllarda dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin "çarpıcı görsellerin" gösterileceğini ifade etti.

Karagöz, çevre sorunlarıyla mücadele konusunda medya, haber ajansları, gazeteler ve dergilerin önemine değinerek, "Çevre ve iklim gazeteciliği kavramı, son yıllarda literatürümüze girdi." diye konuştu.

Sergide misafirlerin etkileyici fotoğraflar görmesini umduklarını dile getiren Karagöz, bunun da farkındalığın yükselmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Karagöz, konuklara açılışa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AMNA Genel Müdürü Perdikaris de davet dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Perdikaris, iklim krizi gibi konularda işbirliğine ilişkin, "Aslında bu tür konularda en önemli şey işbirliği yapmaktır." ifadesini kullandı.

Aimilios Perdikaris, ayrıca iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmanın önemini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Polat da serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya serginin düzenlenmesi nedeniyle teşekkür etti.

Dünyanın birçok çevresel sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Polat, iklim değişikliğinin insanlık tarihindeki en büyük zorluklardan biri olduğunu, çok sayıda uluslararası kurumun çevre sorunlarına çözüm için çalıştığını söyledi.

Polat, uluslararası haber ajanslarının da bu konuda küresel farkındalığı artırmak ve çevre bilincini yükseltmek konusundaki rolüne değindi.

Serginin iklim değişikliği ve son yıllarda etkili olan doğal afetler gibi çevre sorunlarına odaklandığını dile getiren Polat, bu serginin, doğanın hassas dengesinin korunması bakımından uyarı niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Karagöz, protokole ve yabancı ajans katılımcılarına, adlarına dikilen fidan sertifikalarını hediye etti ve konuklarla birlikte fotoğrafları inceledi.

Sergide 50 fotoğraf yer alıyor. Ayrıca içerikler dijital olarak da sergileniyor.

İklim değişikliği ve çevre konularını ele alan fotoğraflardan oluşan sergi, 30 Ağustos'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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