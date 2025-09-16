Ankara'da İkinci El Lastik Satan İş Yeri Kundaklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde ikinci el araç lastiği satılan bir iş yeri kundaklandı.

Tandoğan Mahallesi'nde sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ikinci el araç lastiği satılan iş yerini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerindeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, iş yeri ile bulunduğu binada hasara yol açtı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkanın önünde bulunan lastikleri yaktıktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşması yer alıyor.