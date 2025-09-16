Haberler

Ankara'da İkinci El Lastik Satan İş Yeri Kundaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'da bir iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde ikinci el araç lastiği satılan bir iş yeri kundaklandı.

Tandoğan Mahallesi'nde sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ikinci el araç lastiği satılan iş yerini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerindeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, iş yeri ile bulunduğu binada hasara yol açtı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin dükkanın önünde bulunan lastikleri yaktıktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.