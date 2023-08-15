Ankara'da İki Kayınbiraderi Silahla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kayınbiraderi silahla öldüren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.