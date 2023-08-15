Ankara'da İki Kayınbiraderi Silahla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kayınbiraderi silahla öldüren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kayınbiraderini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Törekent Mahallesi Seyirtepe Küme Evleri mevkisinde, Nuh Bozbuğa (43) ve Ali Bozbuğa (38), aralarında husumet bulunan enişteleri Kamil K. (52) ile boş bir arazide tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil K, Nuh ve Ali Bozbuğa'ya tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Nuh ve Ali Bozbuğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı Kamil K, olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.