Ankara'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Cemalettin U. yönetimindeki 06 CVA 269 plakalı hafif ticari araç, Çubuk- Şabanözü kara yolu üzerindeki Akkuzulu Kavşağı'nda Ferdi B. idaresindeki 06 CRE 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 CRE 964 plakalı aracın motoru parçalanarak savuruldu. Diğer araç da kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüleri ile yolcu konumunda bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yolda tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaynak: AA / Güncel Şabanözü Tragger Ankara Güncel Haberler

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