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Ankara'da ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik suçlarına yönelik operasyon: 3 tutuklama

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Ankara merkezli ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik suçlarına yönelik yapılan 2 operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı. İhalelere itiraz ederek mağdurların paralarını gasbeden şüphelilerin yanı sıra tefecilik suçuyla ilgili de çalışma yapıldı.

ANKARA merkezli ihaleye fesat karıştırma ve tefecilik suçlarına yönelik 2 operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, taraf olmadıkları ihalelerde tehdit ve şantaj yoluyla vatandaşları zarara uğratan 17 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. İhalelere itiraz ederek hukuki sürecin uzamasına neden olan şüphelilerin, bu süreçte mağdurların paralarını gasbettiği belirlendi. İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve şantaj suçlarını işleyen 17 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde oto galeri dükkanı üzerinden tefecilik yapan 5 şüpheli ile ilgili de çalışma yaptı. Şüphelilerin borç para isteyen kişilere ederinden fazlasına araç satışı göstererek tefecilik suçunu örtmeye çalıştıkları, verdikleri borç paralara yüksek miktarlarda faiz uygulayarak mağdurlara senet imzalattıkları ve bu senetler üzerinden icraya vererek mağdurların taşınır/taşınmazlarını kendi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi. 28 Kasım günü Polatlı ilçesinde bulunan 5 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Operasyon kapsamında 5 ev ve 3 iş yerinde yapılan aramalarda ile tefecilik suçuna delil olabilecek çok sayıda çek, senet, evrak ve doküman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından, 3 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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