Ankara'da İçki İçme Teklifini Reddeden Akrabasını Bıçaklayarak Öldürdü

ANKARA'da Salih Boyu (24), içki içme teklifini geri çeviren akrabası Mehmet Kıranşal'ı (24) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Temmuz'da akşam saatlerinde Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Boyu, Faik Kölge ve eşi Zekiye Kölge, Mehmet Karanşal'ı evine giderek, içki içmeye davet etti. Evin önüne inen Kıranşal, teklifi geri çevirdi. Kıranşal, Salih Boyu ve Faik Kölge'nin evin önünden ayrılmaması üzerine elinde sopayla geri dönüp, gitmelerini isteyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Salih Boyu, Mehmet Kıranşal'ı bıçaklayıp kaçtı. Mehmet Kıranşal, kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Salih Boyu, Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.Salih Boyu, emniyetteki ifadesinde, "Gün içerisinde alkol aldık. Daha sonra Mehmet'in evinin önünde sohbet ederken uzaktan akrabam olan Mehmet yanımıza geldi. Şakalaşmadan dolayı kavga çıktı. Mehmet bize sallama ile saldırdı. Kendimi korumak için cebinden çıkardığım bıçak ile karşılık verdim. Bıçağı olay yerinden kaçarken attım" dedi. Salih Boyu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.