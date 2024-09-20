Üye Girişi
Haberler

Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı İGEF'24 Açıldı

Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı İGEF'24 Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı İGEF'24, Ankara'da kamu ve özel sektörü bir araya getirerek kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenleniyor ve 21 Eylül'e kadar devam edecek.

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı İGEF'24 başladı

ANKARA - Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı başladı.

Kamu ve özel sektörü bir araya getiren ve Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen İGEF'24, Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan temsilciler ve yabancı misyon şefleri katıldı. İçişleri Bakanlığı himayesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı işbirliği ve Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği desteği ile düzenlenen İGEF'24, yurt içi ve yurt dışından 72 firmanın katılımı ile 21 Eylül'e kadar devam edecek.

Açılış konuşmalarının ardından fuar alanında bulunan ASELSAN standını gezildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Güncel

İçişleri Bakanlığı Teknoloji Etkinlik Ankara Güncel Finans Yaşam Kamu

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Çukurova, Seyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ayran tansiyonu düşürür mü? Nasrallah kimdir? Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir? Hizbullah Lider Nasrallah kimdir? İsrail Lübnan savaş mı çıktı? İsrail Lübnan'ı neden bombalıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });