Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı İGEF'24 Açıldı

İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı İGEF'24 başladı

ANKARA - Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı başladı.

Kamu ve özel sektörü bir araya getiren ve Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen İGEF'24, Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan temsilciler ve yabancı misyon şefleri katıldı. İçişleri Bakanlığı himayesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı işbirliği ve Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği desteği ile düzenlenen İGEF'24, yurt içi ve yurt dışından 72 firmanın katılımı ile 21 Eylül'e kadar devam edecek.

Açılış konuşmalarının ardından fuar alanında bulunan ASELSAN standını gezildi.