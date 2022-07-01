Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Ankara'nın Sincan ilçesinde sahne aldı.

Ankara'da İbrahim Tatlıses konseri

ANKARA - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Ankara'nın Sincan ilçesinde sahne aldı.

"İmparator" lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Ankara'nın Sincan ilçesinde sahne aldı. Sincan Belediyesi tarafından organize edilen konserde Tatlıses, sevilen parçalarını seslendirdi. Sincan Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Ankaralılar müzik dolu bir gece yaşadı. Konser öncesi Ankaralılara seslenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, " Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

Kültür Sanat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title