Ankara'da huzurevi sakinleri oy kullandı

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan iki sandıkta huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan iki sandıkta huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Çankaya ilçesindeki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulan 3417 ve 3416 numaralı sandıklarda, hazırlıkların ardından saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Huzurevi sakinleri ile merkezin yakınında oturan vatandaşlar oylarını kullandı.

Tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandığa gelen huzurevi sakinlerine görevliler yardım etti.

Gözlerinden yeni ameliyat olduğunu söyleyen yaşlı bir kadına oy kullanması için sandık kurulu başkanı yardımcı oldu.

Bir kadın da okuma yazması olmayan yakınına görevlilerin gözetimi altında oy kullandığı sırada yardım etti.