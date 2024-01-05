Ankara'da husumetliler arasındaki silahlı kavga kamerada; 1 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Hakan Karadaş, hayatını kaybetti, arkadaşı Onur Ş. ise yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2567'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.G., yanında bulundurduğu tabancayla Hakan Karadaş ve Onur Ş.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan iki arkadaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevrede bulunan esnafın yaptığı ağır yaralı Karadaş, arkadaşının otomobiliyle Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Karadaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Onur Ş.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hakan Karadaş'ı öldüren ve Onur Ş.'yi yaralayan A.G.'nin yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Husumetliler arasında yaşanan silahlı kavga anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki arkadaşın tabancadan çıkan kurşunlarla yere yığılması yer alıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.