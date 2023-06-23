Ankara'da Husumetli Kavgası: 3 Yaralı

Ankara'da bir husumetli kavgası esnafa da sıçradı. İddialara göre, eski sevgilisi tarafından sürekli rahatsız edilen bir çift, eski sevgilinin kendilerine saldırması sonucu aracıyla çarptı. Korku dolu kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve 3 kişi yaralandı.

Başkent'te dehşete düşüren anlar kamerada: Yolda gördüğü husumetlisine aracıyla çarpıp metrelerce savurdu

Husumetlilerin kavgası esnafa da sıçradı: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'da Özgür U., iddialara göre sevgilisi Nergis K.'nın kendilerini sürekli rahatsız eden eski sevgilisi Buğra H.'yi otomobiliyle ezdi. 3 kişinin yaralanmasına neden olan korku dolu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, Buğra H. (25), eski sevgilisi Nergis K. ile onun yeni sevgilisi Özgür U.'nun çalıştığı dükkana geldi. Dükkanda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buğra H., Özgür U.'yu darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından Özgür U., vücuduna aldığı darbeler sonucu hastaneye gitti.

Özgür U., hastaneden birlikte olduğu Nergis K. ile eve döndüğü anda yolda gördüğü Buğra H.'nin üzerine otomobilini sürdü. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselen Buğra H., sert şekilde yere çakıldı. Kontrolden çıkan araç daha sonra yol kenarında sebze ve meyve satan Özkan Ç. ile Mikail T'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Buğra H., Özkan Ç. ve Mikail T. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan Özgür U. ise gözaltına alındı. Öte yandan, Özgür U. ile Nergis K.'nın, Buğra H. tarafından sürekli rahatsız ve tehdit edildiği ileri sürüldü.

"Arabanın çarptığı çocukta sürekli rahatsızlık veriyormuş"

Olayın tanıklarından Bilal Işıkpınar, "Sorunlu iki kişi vardı. Birisinin dükkanı çocuk giyim dükkanı varmış. Akrabalarmış. Dükkanın önünde kavga etmişler. Sonra birisi arabayla diğerini takip etmiş. Çocuğa arabayla vurmuş. O sırada burada sebze satan bir kişi daha vardı. O da yaralandı. Toplam 3 yaralı vardı. Hepsini hastaneye sevk ettiler. Otomobilin çarptığı kişi, çarpan kişinin karısının eski kocasıymış. Arabanın çarptığı çocukta sürekli dükkana gidip rahatsızlık veriyormuş. Kaza olduğu gün de dükkanın önüne gidip yine kavga etmişler. Vuran kişi hiç kaçmadı polisten. Namus davası olduğu söylemiş" dedi.