Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.