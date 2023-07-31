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Ankara'da Hobi Bahçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir hobi bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Şeyhler Mahallesi ile Çardakbağı Mahallesi arasında kalan bölgedeki hobi bahçelerinde gece bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Akyurt Ankara Güncel Haberler

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