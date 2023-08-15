Ankara'da Hobi Bahçelerinde Uyuşturucu Operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma ve dron kullanılarak yapılan tespit sonucunda, iki ayrı hobi bahçesinde 178 kök skunk bitkisi, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANKARA Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışma ve dron kullanılarak yapılan tespitte; iki ayrı hobi bahçesinde 178 kök skunk bitkisi, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince, yürütülen istihbari çalışma ve dron kullanılarak yapılan tespitte Ş.K. ve O.T. isimli şüphelilerin Sincan ilçesi Yeni Cimşit Mahallesi'nde bulunan iki ayrı hobi bahçelerinde uyuşturucu madde elde edilen bitki ekimi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Alınan adli arama kararı gereğince saat 15.30 sıralarında yapılan aramada toplam; 178 kök skunk bitkisi, 150 gr. kubar esrar, renkli reçeteye tabi 56 adet Galara, 3 adet Regapen ve 4 adet ekstazi isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.