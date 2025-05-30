Ankara'da Hobi Bahçeleri İçin Tedbir Toplantısı Yapıldı

Ankara'da Hobi Bahçeleri İçin Tedbir Toplantısı Yapıldı
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Ankara Valiliği, izinsiz yapılaşmaları önlemek amacıyla yapılan toplantıda hobi bahçeleri olarak bilinen arazilerin kullanımından bahsedildi. Tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapılaşmanın denetimi konuları ele alındı.

Ankara Valiliği, "hobi bahçeleri" olarak bilinen izinsiz yapılaşmaların önlenmesi ve bu arazilerin mevzuata uygun kullanımına yönelik tedbirlere ilişkin toplantı yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, başkentte yaygınlaşmaya başlayan ve kamuoyunda hobi bahçeleri olarak bilinen izinsiz yapılaşmaların önlenmesi, 5403 ile 3194 sayılı kanunlara aykırı uygulamalara karşı etkin tedbirlerin alınması amacıyla toplantı yapıldı.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kaymakamlar, belediye başkanları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili diğer birimler katıldı.

Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve ilgili kurumların görev ve yetki sınırlarının netleştirilmesi konuları ayrıntılı biçimde ele alındı.

Tarım arazilerinin "taksimi mümkün olmayan fiili hisselendirme yoluyla" satışı ve bu alanlarda inşa edilen kaçak yapıların önlenmesine yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Tarım arazileri korunacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen denetimlerde, mülkiyeti özel hukuk tüzel kişilerine ait toplam 19 bin dekar büyüklüğündeki 2 bin 240 taşınmaz üzerinde, 840 kooperatif tarafından izinsiz yapılaşmalar gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemler başlatılmış ve ilgili mevzuat gereği cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Toplantıda ayrıca, sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve bu doğrultuda kaçak yapılaşmaya karşı alınan tedbirlerin ve denetimlerin sıkılaştırılması kararı alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda, imar izni olmayan ve geçici altyapı bağlantılarıyla elektrik, su, doğal gaz ve yol gibi hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişimi engellenecektir. Tarım arazilerinin korunması ve mevzuata aykırı yapılaşmaların önlenmesi yönündeki mücadele, ilgili tüm kurumların işbirliği ve koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir. Alınan kararların sahada titizlikle uygulanması sağlanacak, kamu düzenini ve tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden bu tür izinsiz yapılaşmalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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