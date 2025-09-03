Ankara'da Hissedilen Yoğun Duman ve Is Kokusu Yangınla İlgili Değil

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır." denildi.

Ankara genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin Ankara Valiliği'nden yazılı açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."