Ankara'da Hissedilen Yoğun Duman ve Is Kokusu Yangınla İlgili Değil
Güncelleme:
Ankara Valiliği, il genelinde hissedilen yoğun duman ve is kokusunun Kastamonu/Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklandığını açıkladı. Valilik, Ankara sınırları içerisinde herhangi bir yangın olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
